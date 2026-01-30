Uomini e Donne Federico Cotugno impietrito e deluso | Era convinto di essere la scelta

Federico Cotugno appare visibilmente deluso e impietrito dopo aver scoperto che Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro. Per mesi aveva sperato di essere la sua scelta, ma alla fine la decisione è caduta su un altro. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando Federico senza parole e con un volto che tradisce tutta la delusione.

Cristiana Anania ha scelto Ernesto a Uomini e Donne, qual è stata la reazione di Federico Cotugno. Dopo aver portato avanti per mesi il suo percorso con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro a Uomini e Donne andrà in onda oggi la scelta di Cristiana Anania. Federico Cotugno e Cristiana Anania a Uomini e Donne (Screen Witty TV) Da tempo ormai la scelta non è più una sorpresa per i fan del dating show, viene infatti svelata settimane prima della messa in onda. Chi ha preferito la tronista? La speaker palermitana ha lasciato la trasmissione con Ernesto, con entrambi ha condiviso momenti davvero speciali ma è stato lui a rapirle il cuore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Il 12 gennaio, a Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

Io ero presente. Non riusciva ad alzarsi dalla sedia, era impietrito dalla delusione. Era convito al 100% di essere la scelta". Federico Cotugno, dopo la decisione di Cristiana Anania di uscire da Uomini e Donne con Ernesto Passaro, pare sia rimasto davvero s - facebook.com facebook