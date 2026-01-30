Uomini e Donne Federico Cotugno impietrito e deluso | Era convinto di essere la scelta

Da bollicinevip.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Cotugno appare visibilmente deluso e impietrito dopo aver scoperto che Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro. Per mesi aveva sperato di essere la sua scelta, ma alla fine la decisione è caduta su un altro. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando Federico senza parole e con un volto che tradisce tutta la delusione.

Cristiana Anania ha scelto Ernesto a Uomini e Donne, qual è stata la reazione di Federico Cotugno. Dopo aver portato avanti per mesi il suo percorso con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro   a  Uomini e Donne  andrà in onda oggi la scelta di  Cristiana Anania. Federico Cotugno e Cristiana Anania a Uomini e Donne (Screen Witty TV) Da tempo ormai la scelta non è più una sorpresa per i fan del dating show, viene infatti svelata settimane prima della messa in onda. Chi ha preferito la tronista? La speaker palermitana ha lasciato la trasmissione con Ernesto, con entrambi ha condiviso momenti davvero speciali ma è stato lui a rapirle il cuore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

uomini e donne federico cotugno impietrito e deluso era convinto di essere la scelta

© Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Federico Cotugno impietrito e deluso: “Era convinto di essere la scelta”

Approfondimenti su Uomini e Donne

Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico

Il 12 gennaio, a Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Nicolò Federico Ferrari annuncia di essere tornato single

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Uomini e donne .Federico Mastrostefano viene cacciato perchè è ubriaco .

Video Uomini e donne .Federico Mastrostefano viene cacciato perchè è ubriaco .

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Cristiana e Federico dopo l’esterna 23 gennaio - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Federico Mastrostefano lascia? Il cavaliere ancora assente nelle registrazioni; Uomini e Donne, Cristiana: Sono pronta a fare la scelta; Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cosa è successo.

uomini e donne federicoScelta Cristiana Anania a Uomini e Donne: chi è? Ernesto/ La reazione di Federico CotugnoLa scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne è Ernesto Passaro: la reazione di Federico Cotugno non si fa attendere. ilsussidiario.net

uomini e donne federicoChi è Federico Cotugno, la non scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Mi sono fatto conoscere in totoTutto su Federico Cotugno, il corteggiatore non scelto da Cristiana Anania a Uomini e Donne: età, lavoro e tutto quello che c'è da sapere su di lui. ilsussidiario.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.