Cristiana ed Ernesto hanno condiviso il primo selfie da coppia, dopo aver scelto di stare insieme a Uomini e Donne. I due hanno raccontato di aver superato dubbi e incertezze, felici di aver trovato finalmente l’amore. La loro storia continua tra sorrisi e promesse.

Dopo la scelta finale a Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto festeggiano il loro amore condividendo il primo selfie da coppia e raccontando emozioni, dubbi superati e la gioia di aver trovato l'amore. Oggi, 30 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la scelta finale di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La ragazza ha deciso di chiudere il percorso televisivo lasciandosi andare ai sentimenti e scegliendo Ernesto Passaro, il vigile del fuoco originario di Castellammare di Stabia. La scena, resa ancora più emozionante dalla consueta pioggia di petali di rosa, ha suggellato la nascita di questa nuova coppia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto, primo selfie e dichiarazioni dopo la scelta

Uomini e Donne prosegue con le storie dei protagonisti dopo la scelta.

