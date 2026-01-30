Una corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato di essere in una relazione con un ex concorrente di Amici. La notizia circolava da giorni sui social e ora è diventata ufficiale, dopo che entrambi hanno deciso di condividere la loro storia pubblicamente. Nei giorni scorsi, paparazzi e follower avevano notato movimenti sospetti e segnali che facevano pensare a qualcosa di più. Ora, con questa conferma, i fan si chiedono cosa succederà nei prossimi giorni.

Uomini e Donne torna a intrecciarsi con il mondo di Amici. Dopo giorni di indiscrezioni, movimenti social sospetti e paparazzate più o meno cercate, una ex corteggiatrice del dating show e un cantante che ha partecipato al talent hanno deciso di uscire allo scoperto. A far esplodere i commenti è stato un gesto semplice ma chiarissimo: il primo selfie di coppia pubblicato su Instagram. Da lì, per i fan, la storia ha preso una direzione netta, anche perché alle spalle c’è una rottura recente e molto discussa. Grave episodio capitato a Roberta e Alessandro di U&D Il selfie che conferma la relazione amorosa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: corteggiatrice conferma la relazione con un ex di Amici

