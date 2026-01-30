Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 30 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito a una giornata ricca di emozioni. La diretta su Canale 5 ha portato in studio i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, con confronti e colpi di scena. I protagonisti si sono confrontati, alcuni hanno chiarito le proprie posizioni, altri hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. La puntata è stata trasmessa in streaming e ha fatto discutere sui social network.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 30 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Cristiana. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla scelta di Cristiana. La tronista dopo aver raccontato le ultime emozioni vissute con i corteggiatori Ernesto e Federico è pronta a comunicare la sua decisione. Chi sarà la scelta? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 30 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

