Questa mattina il Comune ha annunciato che l’edificio di via Mandela diventerà uno studentato universitario. La struttura sarà affidata a un ente pubblico che si occuperà della gestione. La trasformazione rappresenta un passo concreto per rispondere alle esigenze degli studenti, che spesso cercano alloggi nelle vicinanze delle università. Nei prossimi giorni, il Comune avvierà le procedure per individuare il soggetto che gestirà l’immobile.

Verrà definitivamente trasformata in uno studentato universitario la struttura di via Mandela. Il Comune ha emesso un avviso per individuare un ente universitario pubblico come referente, a cui far gestire l’edificio. Tramonta per sempre la funzione socio-abitativa della palazzina, nonostante il problema del caro affitti a Civitanova. La struttura cosiddetta ‘studenti-anziani’ era, a suo tempo, nata proprio per creare alloggi destinati alla terza età e agli studenti. L’opera venne ultimata nel 2012 e prevedeva l’assegnazione degli appartamenti in affitto a famiglie composte da anziani ultra 75enni e a studenti universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno studentato universitario in via Mandela

Erdis ha inaugurato il secondo blocco dello studentato Libertas in via XXV Aprile ad Ancona, un nuovo importante progetto di housing universitario nelle Marche.

