Uno scommettitore su due aveva puntato ad agosto su Lucca capocannoniere | la curiosità

Durante l’estate, il Napoli ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, che l’anno passato ha segnato dodici gol con l'Udinese. Secondo alcune statistiche, uno scommettitore su due aveva puntato proprio su di lui come capocannoniere. Il club azzurro ha deciso di investire oltre 30 milioni di euro per portarlo a Napoli, puntando sulla sua capacità di segnare e crescere ancora.

Ben il 50% delle giocate estive sul capocannoniere della Serie A era finito sull'attaccante del Napoli, ora in prestito al Nottingham Forest Ad agosto la sua vittoria nella classifica marcatori era offerta a 18,00 su Sisal e il contesto sembrava ideale: dal mercato top, all'infortunio di Lukaku che lo proiettava subito verso una maglia da titolare (prima dell'arrivo di Hojlund). Il risultato? Ben il 50% delle giocate estive sul capocannoniere della Serie A - rivela Agipronews - è finito proprio su di lui.

Napoli accelera: via Lucca, sprint su Giovane per battere la Lazio Il mercato del Napoli entra nel vivo in una giornata ad altissima tensione. Mentre Lorenzo Lucca è pronto a partire in serata verso l'Inghilterra per trasferirsi al Nottingham Forest, il club azzurro s

