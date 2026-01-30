Università | Proto Mimit ‘innovazione garantisce competitività sistema Europa’

L’università di Proto, rappresentante del ministero dell’Innovazione, ha ribadito che l’innovazione è fondamentale per mantenere la competitività del sistema europeo. Durante un evento, ha spiegato che non basta investire risorse, serve anche sviluppare competenze e creare un quadro regolatorio nuovo e più agile. Solo così l’Italia può competere davvero sui mercati internazionali.

“L'innovazione non è solo una questione di risorse, ma anche di competenze e di definizione di un nuovo quadro regolatorio. L'innovazione è lo strumento per garantire la competitività del sistema Europa e passa attraverso le università e la capacità delle università di lavorare con le imprese”. A dirlo Donatella Proto, direttore generale direzione tecnologie abilitanti Mimit - Ministero delle Imprese e del Made Italy, all’inaugurazione del "Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management" dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

