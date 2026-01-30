Università Gabrielli Polizia Postale ‘strategico presidiare tecnologie in un mondo sempre più polarizzato’

Gabrielli, dirigente della Polizia Postale, ha sottolineato l’importanza di mantenere un presidio costante sulle tecnologie. In un mondo sempre più polarizzato, le infrastrutture critiche e i domini cibernetici diventano obiettivi prioritari per la sicurezza nazionale. La polizia sottolinea che monitorare le interrelazioni tra società, imprese e istituzioni è essenziale per proteggere la sovranità degli Stati e garantire la stabilità digitale.

"La sicurezza cibernetica oggi è uno degli assetti principali a cui deve guardare la sovranità degli Stati: presidiare le infrastrutture critiche tecnologiche e i domini cibernetici dal punto di vista delle interrelazioni che avvengono tra la società civile, mondo delle imprese e istituzioni, è, di fatto, centrale oggi all'interno di tutte le agende politiche del mondo occidentale. E' strategico presidiare le tecnologie in un mondo che si sta sempre più polarizzando". Così, Ivano Gabrielli, direttore del servizio della Polizia Postale e della sicurezza Cibernetica, all'inaugurazione del "Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management" dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof.

