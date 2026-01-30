Unitus nei 500 migliori atenei d' Europa | Produzione scientifica tra le top università
L’Università della Tuscia si piazza tra i 500 migliori atenei d’Europa secondo i ranking di Quacquarelli Symonds. La produzione scientifica dell’ateneo si distingue, posizionandosi tra le prime università del continente. Un risultato che conferma la crescita e la qualità della ricerca svolta a Viterbo.
Ottimo risultato dell'ateneo nei “QS Europe university rankings 2026”. La rettrice Tiziana Laureti: "Un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla nostra comunità accademica" Nel ranking europeo, pubblicato lo scorso 28 gennaio 2026, Unitus si colloca 444esima tra le prime 450 università europee su 958 università presenti nel ranking, confermandosi una presenza stabile nel panorama accademico continentale. Alcuni indicatori mostrano performance particolarmente significative rispetto al posizionamento complessivo dell’Ateneo. In particolare, l’Unitus si distingue per la produzione scientifica per docente (papers per faculty), ambito nel quale l’ateneo viterbese si colloca 39esima a livello europeo – rientrando così nel top 4% degli atenei europei – e settima in Italia, tra i 65 atenei italiani classificati nel ranking.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
