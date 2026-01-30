Una storia incredibile si svolge tra le campagne di Lusitania. Nestor, soldato dimenticato, cammina per centinaia di chilometri portando con sé i resti di una donna albanese uccisa, seppellendoli sotto i castagni. Le voci che lo seguono sembrano anticiparlo, come se già sapessero cosa sta facendo. È un’immagine forte, di una fuga e di un gesto di rispetto che si svolge lontano dagli occhi di tutti.

Ci sono personaggi come Nestor, le voci che lo seguono sembrano arrivare prima di lui. Che, soldato restato indietro, lasciato indietro, cammina per centinaia di chilometri e seppellisce sotto i castagni, per il futuro, membra del corpo di una donna albanese uccisa. C’è sir Lipton, del tè, cui viene illustrato il famoso segreto dei Balcani: “Tradizionalmente, in questa regione, si giustificano con la follia azioni che con la follia non hanno nulla a che vedere. Ci sarà sempre qualcuno che superficialmente metterà follia e stupidità sullo stesso piano, ma si tratta solo di una bugia tendenziosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una Repubblica della follia al riparo dalla stupidità. L’utopia di Lusitania

Approfondimenti su Repubblica della follia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Repubblica della follia

Argomenti discussi: Federica Brignone: Grazie a chi ha creduto in questa follia. Ora riposo, non andrà in Rep. Ceca; 1966 Linea dura sui femminicidi; ?Monte-Carlo 2026, l’equazione della follia: perché questo Rally ci farà innamorare ancora - L'Italiano; Giornata della Memoria, Mattarella: L’orrore non ha mai fine. Meloni: L’antisemitismo è un morbo che torna.

Scuola, de Pascale sul commissariamento: «Provvedimento iniquo»Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale intervistato da Repubblica ribadisce il no della Regione al dimensionamento scolastico richiesto dal governo, spiegando le ragioni che hanno portat ... msn.com

"No a scuole da duemila studenti accorparle è una follia" La mia intervista a Repubblica a firma di Emanuela Giampaoli Presidente de Pascale, su 532 scuole vi veniva richiesto di accorparne 17. Vista da fuori può sembrare un’impuntatura. “Nient’affa - facebook.com facebook