Una pagina di futuro | la scuola diventa un' officina del libro con i piccoli autori della classi quinte

La scuola primaria “Duilio Peroni” si trasforma in un’officina del libro. I bambini delle quinte stanno scrivendo e realizzando i loro primi libri, guidati dal progetto “Piccoli editori in officina” del Children Cultural Hub. Un modo per far vivere ai piccoli autori l’esperienza di creare un vero libro, passo dopo passo.

L’iniziativa, ideata da Carlotta Gruppioni, accompagna gli alunni alla scoperta della filiera editoriale, trasformando le loro intuizioni in un albo illustrato Trasformare un sogno in un libro vero: è questa la sfida di “Piccoli editori in officina”, il progetto del Children Cultural Hub che coinvolge le classi quinte della scuola primaria “Duilio Peroni” dell’Ic7 "Carmen Silvestroni". L’iniziativa, ideata da Carlotta Gruppioni, accompagna gli alunni alla scoperta della filiera editoriale, trasformando le loro intuizioni in un albo illustrato. Patrocinato dal Comune di Forlì, il progetto vede anche la partecipazione di realtà imprenditoriali del territorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Children Cultural Hub

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Children Cultural Hub

Argomenti discussi: Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia e il coraggio di lottare per un futuro diverso; Al via in febbraio il viaggio della sindaca e della Giunta comunale nei quartieri per disegnare insieme il futuro della città; Cucinare il futuro tra cene e Mercati della terra: arriva la Slow Week!; Gesù ed i pescatori di Genneseret: un esempio per i giovani di oggi.

Dopo aver depositato il simbolo di Futuro Nazionale il team di Roberto Vannacci ha iniziato a lavorare alla strategia social. Ha aperto una pagina Instagram e un gruppo Telegram. Siamo entrati per capire cosa sta succedendo. - facebook.com facebook

FUTURO NAZIONALE: NON VI FIDATE DEI TAROCCHI. Pagine recentemente apparse sui social e gruppi telegram riferibili a "Futuro Nazionale", non sono espressione del sottoscritto né di persone a me vicine. Se deciderò di aprire canali social in tal senso, x.com