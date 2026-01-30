Questa mattina è stata installata una nuova stazione meteo a Signa, nel territorio che si estende verso la campagna del Montalbano. L’obiettivo è migliorare le previsioni del tempo e avere dati più precisi sulla zona. La stazione aiuterà a monitorare meglio le condizioni atmosferiche, soprattutto nelle aree più periferiche del Comune.

Signa, 30 gennaio – Prosegue l’operazione di monitoraggio meteo nella zona del Montalbano con l’installazione di una nuova stazione che andrà a coprire una parte del territorio del Comune di Signa, quella che si estende verso la campagna. Dopo i primi giorni di monitoraggio e taratura dei sensori arriverà anche un rilevatore di fulmini, oltre a quelle più comuni; termometro, anemometro, igrometro, un misuratore della Radiazione Solare e dell'indice UV. Questi dati saranno utili non solo per il rilevamento climatico, ma anche per la parte produttiva delle aziende agricole presenti in zona. Ed è grazie a una di queste che l’installazione è stata resa possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una nuova stazione meteo a Signa: servirà per previsioni più accurate

