una hotels tornano le gratificazioni personali

Dopo mesi di sacrifici, i giocatori della Pallacanestro Reggiana tornano a ricevere qualche gratificazione personale. La squadra, dopo un lungo periodo di fatica, vede finalmente riconosciuti i propri sforzi con premi e riconoscimenti individuali. È un segnale positivo per il team, che ora spera di riprendere il cammino verso obiettivi più ambiziosi.

Arriva finalmente anche qualche gratificazione personale per gli alfieri della Pallacanestro Reggiana. Ieri la Lega Basket ha comunicato i premi relativi al mese di gennaio e la Una Hotels si è distinta in due categorie. Grazie ai 16,7 punti, 6 rimbalzi e 5,2 assist di media in 4 partite, Troy Caupain (foto) è infatti stato eletto nel miglior quintetto assieme a Mirza Alibegovic (Udine), Saliou Niang (Trento), Arturs Strautins (Tortona) e Miro Bilan (Brescia), mentre le strepitose stoppate di JT Thor (2,5 di media in appena 23 minuti!) gli sono valse il titolo di miglior difensore della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pallacanestro Reggiana ha subito un’altra sconfitta nelle ultime partite contro Cantù, evidenziando difficoltà nel mantenere la continuità e affrontare le sfide decisive.

