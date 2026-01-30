Una cavalla a rischio annegamento salvata a Polla | il video

Questa mattina i vigili del fuoco di Polla sono intervenuti per salvare una cavalla incinta rimasta intrappolata in una cava piena d’acqua. La donna che ha visto la scena ha chiamato subito i soccorsi, che sono arrivati in breve tempo. La cavalla era in pericolo di annegare, ma i vigili sono riusciti a metterla in salvo prima che fosse troppo tardi. Ora si trova al sicuro, lontana dalla cava.

Le immagini di Pasquale Sorrentino riprendono la parte finale delle operazioni di salvataggio con la cavalla che viene salvata tramite l'intervento di una gru Una task force per salvare una cavalla a rischio annegamento tra le campagne di Polla. Questa mattina i vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni passanti per la presenza di una cavalla, incinta, che rischiava di annegare in una cava piena di acqua. Immediato l'arrivo sul posto da parte dei caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina. Sul posto anche i carabinieri forestali, gli agenti della polizia locale e il veterinario del servizio Asl.

