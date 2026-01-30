Una buona annata Dazi Usa? Andiamo a prenderci mercati nuovi

Emanuele Rabotti ha passato l’intera vita tra le vigne e le botti di Erbusco. Quest’anno, la produzione di vino ha fatto registrare una buona annata. Dopo le tensioni sui dazi negli Stati Uniti, il produttore ha deciso di puntare su mercati nuovi, cercando di espandere la sua presenza all’estero. Rabotti non si ferma e guarda avanti, convinto che questa strada possa portare risultati concreti per la sua cantina.

ERBUSCO (Brescia) In cantina, tra le botti, e in campagna, tra i vigneti, Emanuele Rabotti ci è cresciuto. Presidente del Consorzio Franciacorta dal maggio 2025, ha seguito il sentiero tracciato dall’amato padre, Paolo, che nel 1990 fu tra i fondatori e primo presidente del Consorzio. Appena eletto, Emanuele si è presentato così: "“Condivisione” sarà la parola d’ordine di questi anni: parlerò al plurale perché insieme lavoreremo per continuare a promuovere e sostenere illa Franciacorta come fatto in questi 35 anni". Vino, identità, tradizione e futuro. Titolare dell’azienda Monte Rossa, del suo territorio ama ripetere: "La Franciacorta è come un’enorme tavolozza di colori: ognuno può attingerne e formare un quadro diversamente affascinante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

