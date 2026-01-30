Un Verzocchi inedito il Comune acquista due nuovi dipinti Nuova luce sulla figura del mecenate

Il Comune di Forlì ha appena acquistato due dipinti inediti di Verzocchi. I quadri raffigurano la Madre e il Fuoco, due soggetti finora poco conosciuti. Questo intervento amplia la conoscenza sulla vita e il lavoro del noto mecenate, aprendo nuove prospettive sulla sua figura. La scoperta di queste opere accende una nuova luce su Verzocchi e il suo rapporto con la città.

Il legame Verzocchi-Forlì si arricchisce di due nuovi filoni, fino ad oggi inesplorati, portati avanti dal noto mecenate: uno dedicato alla Madre e l'altro al Fuoco. I dipinti "Maternità" di Antonio Corpora (19491950) e "Il fuoco" di Domenico Cantatore (19491950) sono entrati a far parte da qualche giorno delle collezioni civiche del Comune di Forlì. Si tratta di due oli su tela commissionati da Giuseppe Verzocchi con le consuete misure di 90x70 centimetri per intraprendere i due nuovi progetti artistici che aveva pensato, uno appunto con tema "La Madre" e l'altro con tema "Il Fuoco", dopo l'esperienza della mostra dedicata a "Il lavoro nella pittura italiana d'oggi".

