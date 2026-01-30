Questa volta alla Fondazione Del Monte, gli artisti non hanno scelto le opere, ma sono stati invitati a pensare un modo diverso di esporle. Per la prima volta, si sono confrontati con la sfida di creare un percorso che si adatti allo spazio, anziché adattare lo spazio alle loro opere. Una mostra che mette in discussione il modo tradizionale di allestire, lasciando che sia lo spazio stesso a guidare la poetica degli artisti.

Per la prima volta in questa mostra allestita alla Fondazione Del Monte gli artisti sono chiamati a pensare un’esposizione per lo spazio. E per di più le opere sono di scultura, un ambito artistico mai indagato prima in questo luogo. Una parentesi, un nuovo inizio? Certamente ‘3 x la scultura. Quinto Ghermandi, Marco Di Giovanni, Giulia Poppi ’ al via oggi alle 17 a Palazzo Paltroni con la curatela di Maura Pozzati, nasce dall’intenzione di accostare tre universi linguistici che, pur diversi per epoca, materiali e sensibilità, condividono un’impostazione di base: l’attenzione al processo, la centralità della manualità e un rapporto serrato con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, luogo di formazione che li accomuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un solo linguaggio per tre poetiche

Approfondimenti su Fondazione Del Monte

Il linguaggio inclusivo è spesso presentato come la soluzione ai problemi di discriminazione e violenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

14 Best Books to Learn How to Write Poetry (Beginner to Advanced)

Ultime notizie su Fondazione Del Monte

Argomenti discussi: Un solo linguaggio per tre poetiche; L'IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO; Scrivere a mano non è un vezzo: salva memoria, concentrazione e fantasia; Dal Dato alla Pubblicazione: un workshop per imparare a gestire e visualizzare i dati con il linguaggio di programmazione R - Pikaia.

Un solo linguaggio per tre poetichePer la prima volta in questa mostra allestita alla Fondazione Del Monte gli artisti sono chiamati a pensare un’esposizione per lo spazio. E per di più le opere sono di scultura, un ambito artistico ma ... ilrestodelcarlino.it

La musica parla un solo linguaggio. Mirca Rosciani da Pesaro a New YorkInsegna, suona e dirige, tutto con passione e senza etichette. È stata tra le prime donne in Italia a dirigere orchestre e ad esigere che la si definisse semplicemente ’direttore’ e non ’direttrice’. ilrestodelcarlino.it

Linguaggio futurista: Zing zang! Tumb tumb! Brrr… Brum! Traduzione in italiano: la classe 3B della scuola Besozzi ha sperimentato la creazione di brevi poesie futuriste in modo laboratoriale. Partendo da alcuni elementi (nomi, aggettivi, onomatopee ecc…) i r - facebook.com facebook