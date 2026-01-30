Un razzo cinese di oltre dodici metri e circa undici tonnellate sta precipitando verso la Terra. Le autorità hanno confermato che il rientro è incontrollato, con molte incognite sull’area dell’impatto. Le zone a rischio aumentano mentre si cerca di capire dove potrebbe cadere. Nessuna certezza ancora, ma la paura cresce tra le comunità che si trovano sotto la traiettoria.

Un oggetto spaziale lungo oltre dodici metri e con una massa stimata di circa undici tonnellate sta pet schiantarsi sulla Terra. Si tratta dello ZQ-3 RB, il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3, lanciato il 3 dicembre scorso dalla startup privata LandSpace. Il rientro è atteso oggi, venerdì 30 gennaio, attorno alle 12:20 ora italiana, secondo l’ultimo aggiornamento del programma europeo di sorveglianza e tracciamento spaziale EU SST, con un margine di incertezza ancora significativo. Il rientro fuori controllo. Come spiegano gli esperti dell’EU SST, il rientro è difficile da prevedere con precisione proprio perché non è controllato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un razzo spaziale cinese da 11 tonnellate sta per schiantarsi sulla Terra: “Rientro incontrollato, incertezze elevate”. Le zone a rischio per l’impatto

