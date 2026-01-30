Un posto al sole | Gagliotti accoltella la ex moglie

Gagliotti ha aggredito la ex moglie con un coltello. La donna si trovava in casa quando lui è entrato e ha tentato di convincerla a riprendere la loro relazione. Lei ha mostrato di essere ancora scettica, ma Gagliotti ha perso la calma e l’ha minacciata. Ora la donna è sotto shock e sta collaborando con le forze dell’ordine.

Gagliotti prova a convincere l'ex moglie a ritornare insieme, ma alle perplessità di lei reagisce minacciandola. A quel punto non ci vede più e la accoltella. Per fortuna la suocera vede tutto, e anche se lui riesce a dileguarsi la polizia è alle calcagna. Finalmente la tesi dei Ferri, e di Michele, viene accreditata da tutti: Gennaro è un omicida senza scrupoli e va fermato. Al Vulcano nel frattempo va in onda la scenetta tra Nunzio e le “nunziature”, cioè le follower dello chef. Rossella, presa da una strana gelosia (mentre fino a ieri continuava a parlare del suo ex), costringe il ragazzo a non fare più video social per il bar. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: Gagliotti accoltella la ex moglie Approfondimenti su Un Posto Al Sole Un posto al sole: Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio Gagliotti scopre che sua moglie ha rivelato tutto in radio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Un Posto Al Sole Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026. Anticipazioni Un Posto al Sole 9 al 13 febbraio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianluca e Alberto affascinati dalla stessa ragazza!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it UN POSTO AL SOLE" Il ritorno in scena di Gennaro Gagliotti (dite la verità vi stava già mancando) facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.