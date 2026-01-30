Un posto al sole | Gagliotti accoltella la ex moglie

Gagliotti ha aggredito la ex moglie con un coltello. La donna si trovava in casa quando lui è entrato e ha tentato di convincerla a riprendere la loro relazione. Lei ha mostrato di essere ancora scettica, ma Gagliotti ha perso la calma e l’ha minacciata. Ora la donna è sotto shock e sta collaborando con le forze dell’ordine.

Gagliotti prova a convincere l'ex moglie a ritornare insieme, ma alle perplessità di lei reagisce minacciandola. A quel punto non ci vede più e la accoltella. Per fortuna la suocera vede tutto, e anche se lui riesce a dileguarsi la polizia è alle calcagna. Finalmente la tesi dei Ferri, e di Michele, viene accreditata da tutti: Gennaro è un omicida senza scrupoli e va fermato. Al Vulcano nel frattempo va in onda la scenetta tra Nunzio e le “nunziature”, cioè le follower dello chef. Rossella, presa da una strana gelosia (mentre fino a ieri continuava a parlare del suo ex), costringe il ragazzo a non fare più video social per il bar. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

