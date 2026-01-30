Un lascito che diventa ricerca | 110mila euro per un progetto di oncologia di precisione all’UNIVPM

Da anconatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sezione di oncologia dell’Università Politecnica delle Marche ha ricevuto una donazione di 110mila euro. I soldi serviranno per avviare un progetto di ricerca sulla medicina di precisione, che mira a trovare trattamenti più mirati per i pazienti oncologici. Ora gli studiosi potranno sviluppare nuove terapie e migliorare le cure.

L'università: "Questa donazione, nata da un gesto di grande generosità e lungimiranza, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la nostra capacità di fare ricerca innovativa, vicina ai bisogni dei pazienti" ANCONA - La sezione oncologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari - DISCLIMO dell’Università Politecnica delle Marche ha ricevuto una donazione straordinaria di 110.000 euro da parte dell’Associazione Oncologica Senigalliese, frutto di un lascito testamentario destinato a sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in ambito oncologico. Questo gesto si inserisce nell’ambito della “Valorizzazione delle conoscenze”, che rappresenta oggi uno dei pilastri strategici dell’Università pubblica: è la capacità di trasformare conoscenza, ricerca e competenze in valore condiviso, producendo impatto sociale misurabile e contribuendo allo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su UNIVPM Oncologia

Bando aperto per il progetto di ricerca Research and Innovation in Skin Biology and Anti-Aging Cosmetology realizzato da Beiersdorf AG e l'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)

Le sfide della medicina di precisione in oncologia, focus con la ricercatrice Gloria Ravegnini

A Forlì si approfondiscono le sfide della medicina di precisione in oncologia, con un incontro dedicato alla ricerca condotta dalla dottoressa Gloria Ravegnini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su UNIVPM Oncologia

Argomenti discussi: Settimana Nazionale dei Lasciti AISM: una scelta che guarda al futuro; Per una PA che genera futuro: il 2026 è un anno che decide; Valentino, a chi va l'eredità da circa 2 miliardi di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da...; Roma saluta Valentino: l’ultimo addio che diventa racconto d’Italia.

un lascito che diventaLasciti testamentari per ricerca contro sclerosi multipla, al via Settimana nazionaleDal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 torna la Settimana nazionale dei lasciti testamentari di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, appuntamento dedicato da oltre vent'anni all'informazione e a ... ansa.it

Lasciti testamentari solidali: cosa sono e come funzionano in ItaliaNegli ultimi anni, sempre più italiani scelgono di includere nel proprio testamento un lascito a favore di organizzazioni non profit. Si tratta di una forma di solidarietà che permette di lasciare un ... notizie.tiscali.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.