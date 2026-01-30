Un lascito che diventa ricerca | 110mila euro per un progetto di oncologia di precisione all’UNIVPM

La sezione di oncologia dell’Università Politecnica delle Marche ha ricevuto una donazione di 110mila euro. I soldi serviranno per avviare un progetto di ricerca sulla medicina di precisione, che mira a trovare trattamenti più mirati per i pazienti oncologici. Ora gli studiosi potranno sviluppare nuove terapie e migliorare le cure.

L'università: "Questa donazione, nata da un gesto di grande generosità e lungimiranza, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la nostra capacità di fare ricerca innovativa, vicina ai bisogni dei pazienti" ANCONA - La sezione oncologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari - DISCLIMO dell’Università Politecnica delle Marche ha ricevuto una donazione straordinaria di 110.000 euro da parte dell’Associazione Oncologica Senigalliese, frutto di un lascito testamentario destinato a sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in ambito oncologico. Questo gesto si inserisce nell’ambito della “Valorizzazione delle conoscenze”, che rappresenta oggi uno dei pilastri strategici dell’Università pubblica: è la capacità di trasformare conoscenza, ricerca e competenze in valore condiviso, producendo impatto sociale misurabile e contribuendo allo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

