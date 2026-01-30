Durante l’inaugurazione di un nuovo ospedale in Colombia, il presidente Gustavo Petro ha fatto alcune dichiarazioni sorprendenti sul sesso e su Gesù. Ha espresso commenti che molti hanno giudicato machisti e ha fatto anche riferimenti a Maria Maddalena, lasciando tutti perplessi. La sua uscita ha attirato immediatamente l’attenzione dei media e del pubblico, che ora si chiedono cosa ci sia dietro quelle parole.

Il presidente colombiano ha detto un sacco di cose machiste e fatto riferimenti a Maria Maddalena, mentre inaugurava un ospedale Mercoledì il presidente colombiano Gustavo Petro ha fatto uno strano discorso in cui fra le altre cose ha detto che «Gesù ha fatto l’amore, forse con Maria Maddalena», ricevendo molte critiche dalla Chiesa cattolica colombiana e dall’Unione di quelle evangeliche e protestanti. In Colombia il 79 per cento della popolazione si definisce cattolica, e il 10 per cento appartiene ad altre confessioni cristiane. Secondo la dottrina cristiana e i vangeli Gesù Cristo visse una vita di celibato, senza relazioni sessuali o sentimentali, e Maria Maddalena fu semplicemente una sua discepola. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un discorso molto strano di Gustavo Petro sul sesso e su Gesù

Approfondimenti su Gustavo Petro

Un recente rapporto suggerisce che il presidente colombiano Gustavo Petro potrebbe essere coinvolto in attività legate alla produzione di cocaina destinata agli Stati Uniti.

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno evidenziato un tono deciso, con minacce rivolte anche a Gustavo Petro e alla Colombia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gustavo Petro

Argomenti discussi: Intervista a Kirill Serebrennikov: Mi hanno comunicato che in Russia sono superfluo; Lo strano caso dell’accessibilità al Parenti con Petrolio; Billie Eilish condanna violazioni diritti civili e violenza dell'ICE; Morning Meeting: Uno strano accordo quadro per allentare la pressione.

Amadeus mi ha fatto un discorso strano, Carlo Conti mi ha ricevuto nel suo ufficio ma poi…: Al Bano racconta come mai ha deciso di fotters*** di SanremoNon ne vuole più sapere del Festival di Sanremo. Quest’anno Al Bano ha le idee chiare e lo ha ribadito al settimanale Oggi: Non sono io che ho cancellato Sanremo è Sanremo che ha cancellato me. Del ... ilfattoquotidiano.it

Il Presidente colombiano Gustavo Petro passi dalle parole ai fatti. Dopo aver riconosciuto che "Il suo lascito non è indifferente né a questo Governo né alla società colombiana", faccia riaprire le indagini sulla morte di #MarioPaciolla. Ha diritto a verità e giustizi x.com

Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado Il 3 febbraio il vertice con il presidente colombiano Gustavo Petro - facebook.com facebook