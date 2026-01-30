Un criminale alla Breaking Bad | la storia dell’80enne Spiby produttore di Valium fasullo

Un anziano di 80 anni, John Eric Spiby, finisce nei guai come un personaggio uscito da una serie tv, paragonabile a Breaking Bad. La sua storia è quella di un uomo che produce Valium falso, coinvolto in un giro di droga e truffe. Se fosse stato in un film, sarebbe la scena di un criminale che si fa largo tra le vie della città, senza scrupoli e senza pietà. La sua arresto mette in luce come, anche in età avanzata, si possano rischiare reati per soldi facili.

Sotto un cielo diverso quella di John Eric Spiby sarebbe la storia edificante di un poveraccio che ha un colpo di fortuna alla Frank Capra, coglie il messaggio divino, si mette a lavorare duro e crea un impero. Invece ora John, 80 anni, è in un carcere non specificato dell’area metropolitana di Manchester, dove dovrebbe scontare una condanna a 16 anni e sei mesi di prigione per il suo ruolo nella creazione di un impero del crimine. Spiby nasce nel 1945 a Wigan, città orgogliosamente proletaria ma devastata dal declino industriale post-Thatcher. Non lontana da Sherwood, la foresta in cui la leggenda popolare ha creato il mito di Robin Hood, nobile che, in rivolta contro il potere dittatoriale dello sceriffo di Nottingham, ruba ai ricchi per dare ai poveri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 80 anni, John Eric Spiby, finisce nei guai per aver prodotto Valium falso.

