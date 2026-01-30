Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena

Questa settimana a Bibbiena si svolge un corso pratico sulla disostruzione pediatrica e sull’uso del defibrillatore. L’appuntamento è programmato per sabato 7 marzo alle 15, presso la sede della Misericordia. L’obiettivo è insegnare alle persone come intervenire rapidamente in caso di emergenza. Gli istruttori spiegano le tecniche passo passo, in modo semplice e diretto, per aiutare i genitori e chiunque voglia imparare a salvare una vita.

L’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa della confraternita in via Dante. La volontà è di fornire competenze pratiche e teoriche per poter intervenire in situazioni di emergenza Un corso di disostruzione pediatrica e utilizzo del defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena. L’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa della confraternita in via Dante dove verrà proposto un momento pratico e teorico che permetterà di acquisire competenze fondamentali di primo intervento per affrontare correttamente e tempestivamente situazioni di emergenza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Bibbiena Misericordia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bibbiena Misericordia

Argomenti discussi: Disostruzione e manovre di primo soccorso: il 24 febbraio un nuovo corso per il personale scolastico di Comune di Monte San Pietro; Un corso di disostruzione. Maestre a lezione a Ospedaletto; A CELANO IL CORSO DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE E POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA RIVOLTO A DOCENTI, ALUNNI E GENITORI; Impara a salvare una vita: corso gratuito di primo soccorso.

Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di BibbienaL’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa della confraternita in via Dante ... msn.com

A Celano il corso di disostruzione delle vie aeree e posizione lalerale di sicurezza rivolto a docenti, alunni e genitoriCelano - L’amministrazione comunale di Celano, in collaborazione con la scuola e su proposta della dottoressa Antonietta Piperni, dà l’avvio ad un corso di formazione rivolto a docenti, genitori e ... terremarsicane.it

IL CORSO DA SOCCORRITORE DI BASE: UN REGALO DA FARSI PER LA VITA! Presso la Misericordia di Arezzo fino al 5 febbraio sono aperte le iscrizioni al prossimo Corso per diventare Volontari Soccorritori di livello base. Poi il 9 febbraio il corso ini - facebook.com facebook