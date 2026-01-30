Un canotto per studiare la cisterna
Questa mattina, un canotto è stato avvistato a dieci metri sotto piazza della Repubblica, nel cuore di Roma. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi, che si sono chiesti cosa ci facesse un’imbarcazione così in profondità. Finora, nessuno aveva mai visto qualcosa di simile in quella zona, e le autorità stanno ancora cercando di capire come sia finito lì e cosa stia facendo.
Vedere un canotto aggirarsi dieci metri sotto a piazza della Repubblica non è qualcosa di usuale, anzi, è qualcosa che fino a qualche tempo fa era quasi impossibile anche solo immaginare. E invece, è successo: complice il livello dell’acqua ancora basso, in attesa che le tre vene la riempiano di nuovo, la cisterna settecentesca del Collegio Raffaello - la più grande di Urbino - è stata studiata in maniera più approfondita dal Gruppo speleologico urbinate. Per farlo stando ‘all’asciutto’, l’idea degli esploratori è stata tanto semplice quanto inedita: usare un canotto come quelli che si portano nelle grotte dove ci sono dei laghi interni da superare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su piazza della Repubblica
I “figli di nessuno”? Gratteri: “L’Unica cosa che possono fare è studiare. Mamme, abituate i vostri figli a studiare ogni giorno”
Calciomercato serie C, il Perugia ha scelto Canotto per completare l'attacco: manca solo la firma
Il Perugia ha trovato l’attaccante che cercava.
Ultime notizie su piazza della Repubblica
Argomenti discussi: Un canotto per studiare la cisterna.
Un canotto per studiare la cisternaVedere un canotto aggirarsi dieci metri sotto a piazza della Repubblica non è qualcosa di usuale, anzi, è qualcosa ... ilrestodelcarlino.it
https://www.sportcampania.it/canotto-verso- laddio-al-trapani-benevento-e-casertana-tra-le- interessate/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.