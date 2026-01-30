Un canotto per studiare la cisterna

Questa mattina, un canotto è stato avvistato a dieci metri sotto piazza della Repubblica, nel cuore di Roma. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi, che si sono chiesti cosa ci facesse un’imbarcazione così in profondità. Finora, nessuno aveva mai visto qualcosa di simile in quella zona, e le autorità stanno ancora cercando di capire come sia finito lì e cosa stia facendo.

