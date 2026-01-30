Umbria Poste comunica i tempi di pagamento delle pensioni di febbraio | ecco quando

Poste Italiane annuncia che da lunedì 2 febbraio le pensioni saranno disponibili in tutti gli uffici postali di Perugia e Terni. La notizia arriva direttamente dall’azienda, che ha comunicato i tempi di pagamento per il mese in corso. I pensionati delle due province potranno ritirare la propria pensione a partire dalla prima giornata della settimana, senza ulteriori ritardi.

Il consiglio per evitare code e file agli sportelli: "recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi" Poste Italiane comunica che in tutti i 195 uffici postali della provincia di Perugia e nei 67 della provincia di Terni le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Dalla stessa data saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una Postepay evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay evolution potranno prelevare in contanti dagli Atm presenti, senza recarsi allo sportello.

