ultras del sorrento tentano irruzione in comune 10 tifosi identificati

Tensione questa mattina al Comune di Sorrento, dove dieci tifosi ultras del Sorrento Calcio hanno cercato di entrare nell’edificio comunale. I giovani, vestiti di nero con cappelli e sciarpe, hanno urlato e spinto per circa quindici minuti, chiedendo di riavere il campo sportivo. La polizia li ha fermati e ha identificato tutti i presenti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla tensione tra tifoseria e istituzioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Attimi di tensione oggi al Comune di Sorrento, in provincia di Napoli, dove dieci giovani ultras del Sorrento Calcio, vestiti di nero e con cappelli e sciarpe, hanno tentato di fare irruzione in Municipio: calci, spintoni e urla (“dateci il campo sportivo”) per quindici minuti. Il custode ha chiesto l’intervento dei vigili urbani e poco dopo sono arrivati anche i carabinieri di Sorrento che hanno identificato tutti i facinorosi.      L’obiettivo degli ultras era quello di parlare con il vice commissario Calì per chiedergli i tempi dell’apertura del campo sportivo, indisponibile da tre anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

