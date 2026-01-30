Ultimi arrivati Canotto | Pronto a dare l’anima per questa gloriosa maglia

Canotto si è presentato con grande entusiasmo, pronto a dare tutto per i colori del Perugia. Arrivato negli ultimi giorni, il nuovo acquisto si è detto determinato a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Con alle spalle un passato in cui ha spesso fatto male contro il Grifo, ora il giocatore si impegna a scrivere una nuova pagina, questa volta al servizio del Perugia. La piazza aspetta di vedere subito il suo impatto in campo.

Al Perugia ha spesso fatto "male" nel corso degli anni, ora con la maglia del Grifo spingerà la squadra verso il traguardo della salvezza. Luigi Canotto, lunghi trascorsi in serie B e un esordio anche in serie A (nei campionati delle varie categorie complessivamente ha siglato 63 reti. In questa stagione, con la maglia del Trapani, ha realizzato 4 reti e 3 assist) non si tira indietro di fronte alle difficoltà che lo aspettano. " Perugia è sempre Perugia so quanto vale questa maglia, ringrazio per questa opportunità – spiega l'attaccante –, vengo con tanta voglia fare bene, speriamo di arrivare al nostro obiettivo.

