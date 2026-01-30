Ue 14 eurodeputati non hanno dichiarato i redditi da lavori secondari | coinvolti anche due italiani

Quattordici eurodeputati, tra cui due italiani, non hanno dichiarato i redditi da lavori secondari. La notizia è arrivata oggi, scatenando polemiche sulla trasparenza dei parlamentari europei. La questione riguarda soprattutto chi, oltre al lavoro in aula, svolge altre attività che potrebbero influenzare il loro ruolo. La commissione europea ha già richiesto chiarimenti e potrebbe aprire indagini. Per ora, i deputati coinvolti non hanno commentato.

Quattordici eurodeputati, tra cui due italiani, non hanno rivelato pubblicamente quanti soldi guadagnano dai loro lavori secondari. Lo rivela un'inchiesta di Po l itico, condotta insieme all'organizzazione Transparency International. I due italiani che non avrebbero riportato correttamente i propri guadagni extra-parlamentari sono Mario Mantovani, eletto con Fratelli d'Italia, e Mimmo Lucano, eurodeputato di Alleanza Verdi-Sinistra. Il codice di condotta del Parlamento Ue. Secondo il codice di condotta del Parlamento europeo, gli eurodeputati sono tenuti a dichiarare qualsiasi guadagno al di fuori del Parlamento europeo che superi i 5.

