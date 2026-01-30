udinese roma un nome per reparto per prepararsi ai bianconeri

Dopo aver ottenuto la qualificazione diretta in Europa League, la Roma si prepara ora alla trasferta contro l’Udinese nel 26° turno di Serie A. I giallorossi vogliono confermarsi in campionato e mettere pressione alle concorrenti, mentre l’Udinese cerca punti importanti in casa. La squadra di Mourinho si allena con concentrazione, consapevole dell’importanza della gara, che si giocherà tra pochi giorni.

Subito dopo il sollievo per la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europa League maturata giovedì, la Roma punta l’ Udinese per la trasferta del 26o turno di Serie A. Il terzo posto in classifica ad oggi sorride ai giallorossi, che non possono però permettersi alcun passo falso senza perdere posizioni, con Napoli a pari merito e Juventus e Como a mordere le caviglie nello spazio esiguo di appena tre punti. L’uscita di Udine, allora, rappresenta un altro di quegli appuntamenti da non mancare. A tal proposito, si sa: la conoscenza è foriera di certezze. Cerchiamo allora di conoscere meglio la squadra di Runjaic in vista della partita di lunedì sera, evidenziando i giocatori più in vista dei bianconeri, uno per ogni zona di campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Udinese Roma

