udinese roma i precedenti di una sfida che sorride ai giallorossi

Lunedì sera alle 20.45 l’Udinese e la Roma si sfideranno al Bluenergy Stadium. È una partita che i giallorossi hanno spesso vinto nei precedenti, e questa volta vogliono continuare la tradizione. La sfida si annuncia emozionante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Lunedì 2 febbraio alle 20.45 il Bluenergy Stadium ospiterà la sfida tra Udinese e Roma, due squadre con una lunga tradizione in Serie A. Nei 51 precedenti complessivi, la Roma conduce con 23 vittorie contro le 16 dei friulani, mentre i pareggi sono stati 12. Nelle ultime dieci gare disputate in casa dell’Udinese, i giallorossi hanno conquistato 7 successi, con 1 pareggio e 2 sconfitte. Spiccano il 4-0 dell’ottobre 2019 firmato da Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov su rigore, e quello dei friulani del settembre 2022, con reti di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. L’avvicinamento alla sfida è accompagnato da numeri e statistiche interessanti e nelle quote Serie A emerge una leggera preferenza per la Roma: il successo giallorosso è valutato 1,95, contro il 4,00 dell’Udinese, mentre il pareggio si attesta a 3,35. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma - Udinese 2-0 | In curva sud noi staremo ad aspettar un tricolore giallorosso... Coro Curva Sud

Verso Udinese-Roma, arbitra Sacchi: i precedentiIl fischietto di Macerata torna a dirigere una partita dei giallorossi dopo la trasferta di Lecce. Al Var, Ghersini. All'Avar c'è invece Maresca ... ilromanista.eu

Probabili formazioni Udinese-Roma: confermato Atta, le sensazioni su Dybala e MalenProbabili formazioni Udinese Roma - Le possibili scelte di Runjaic e Gasperini per il match della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Le probabili formazioni di Udinese-Roma #ASRoma #UdineseRoma #SerieA #vocegiallorossa x.com

Udinese-Roma si potrà vedere su DAZN. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Inoltre, DAZN è tornata disponibile tra le app per gli abbonati Sky - facebook.com facebook