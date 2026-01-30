La Russia ha chiarito che la tregua annunciata da Trump riguarda solo Kiev. Peskov, il portavoce di Putin, ha detto che gli attacchi si fermano solo sulla capitale, ma niente cambia per le altre zone del paese. La sospensione dei raid dura fino a domenica, poi si vedrà cosa succederà.

Ucraina. Il Cremlino ridimensiona la tregua dei raid annunciata ieri da Trump. Il portavoce di Putin, Peskov, ha precisato che gli attacchi sospesi fino a domenica sono solo quelli che prendono di mira la capitale Kiev. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, tregua di una settimana ma solo su Kiev

Approfondimenti su Ucraina Tregua

La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi sulla capitale Kiev fino a domenica.

Donald Trump annuncia che Vladimir Putin avrebbe accettato di non sparare per una settimana in Ucraina, durante la cosiddetta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ucraina, tregua di una settimana ma solo su Kiev

Ultime notizie su Ucraina Tregua

Argomenti discussi: Trump annuncia tregua in Ucraina: Putin accetta stop ai bombardamenti per una settimana; Ucraina, tregua sui civili. Trump: Ho chiesto a Putin di fermarsi per 7 giorni; Tre scenari per l'Ucraina, sarà pace o ancora guerra nel 2026?; Il ruolo della Turchia nella guerra in Ucraina nel 2025: una mediatrice efficace?.

Tregua del gelo in Ucraina, Zelensky ringranzia Trump per gli sforzi. Ma i bombardamenti continuanoTrump annuncia la tregua del gelo in Ucraina. 'Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato', annuncia a sorpresa il presidente Usa. Ieri Zelensky aveva av ... tg.la7.it

Ucraina-Russia, Trump ottiene mini-tregua/ Putin non bombarda per una settimana. Svolta anche sui negoziatiSvolta di Trump sull'Ucraina: mini-tregua di una settimana, Putin ha accettato. Il caos sull'inverno, il piano in parallelo con l'Iran: cosa succede ... ilsussidiario.net

Tutti i dubbi sulla tregua in Ucraina: troppe giravolte di Trump nel rapporto con Putin x.com

Tregua del gelo in Ucraina, Zelensky ringranzia Trump per gli sforzi. Ma i bombardamenti continuano https://tg.la7.it/esteri/tregua-gelo-ucraina-zelensky-ringranzia-trump-per-gli-sforzi-i-bombardamenti-continuano-30-01-2026-251777 facebook