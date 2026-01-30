Ucraina, tregua di una settimana ma solo su Kiev

Il Cremlino ha annunciato una tregua di una settimana, ma solo per Kiev. Il portavoce di Putin, Peskov, ha chiarito che gli attacchi rimangono sospesi solo sulla capitale, mentre altrove i bombardamenti continuano come prima. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di Trump, ma le condizioni sul campo sembrano ancora molto complicate.

Ucraina. Il Cremlino ridimensiona la tregua dei raid annunciata ieri da Trump. Il portavoce di Putin, Peskov, ha precisato che gli attacchi sospesi fino a domenica sono solo quelli che prendono di mira la capitale Kiev. Servizio di Giorgia Bresciani

Il presidente americano ha chiesto una tregua di una settimana a Mosca, che ha risposto di sì.

