Le bombe si sono fermate in Ucraina. Donald Trump avrebbe convinto Vladimir Putin a rispettare una tregua di sette giorni, sfruttando il freddo intenso. Ora si aspetta di capire se lo zar manterrà la promessa o se si tratta solo di un’altra pausa temporanea nel conflitto che dura ormai da mesi. La situazione resta molto incerta.

Una tregua di 7 giorni, mediata da Donald Trump e accettata da Russia e Ucraina, al fine di sopravvivere ad uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni. Il presidente degli Stati Uniti è riuscito a regalare ai cittadini ucraini una settimana di relativa tranquillità, in cui il nemico da sconfiggere è solamente il freddo incessante. Ad annunciare il breve cessate il fuoco è stato lo stesso Tycoon, il quale ha fatto sapere di aver ottenuto anche il via libera di Vladimir Putin su questa decisione. “Non hanno mai visto un freddo del genere“, ha dichiarato commentando le temperature che sono arrivate ai 30 gradi sotto lo zero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, si fermano le bombe: Trump ha convinto Putin ad una tregua di 7 giorni per il troppo freddo

