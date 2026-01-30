Ucraina notte di attacchi con oltre cento droni dopo l’annuncio sulla mini-tregua

La notte è stata movimentata in Ucraina, con oltre cento droni che hanno colpito varie zone del paese. Dopo l’annuncio di Trump sulla presunta mini-tregua tra Russia e Ucraina, le tensioni sono salite di nuovo. La Russia ha lanciato un attacco con droni e un missile, dimostrando che le ostilità non si sono fermate nemmeno con le parole. La popolazione si è svegliata sotto il fragore degli esplosivi, mentre le autorità cercano di gestire la situazione.

(Adnkronos) – All'indomani dell'annuncio con cui il presidente americano Donald Trump ha riferito della disponibilità di Mosca a una mini-tregua, sospendendo per una settimana i bombardamenti sul territorio di Kiev, la Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 100 droni e un missile nella notte. A comunicarlo oggi è l'aeronautica ucraina. "Nella notte del 30 gennaio.

