La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di Champions League. La notizia arriva da Tuttosport, che conferma la sfida tra le due squadre. I sorteggi hanno deciso che i bianconeri dovranno superare questa squadra turca per accedere alla fase a gironi della massima competizione europea. I tifosi sono già in fermento e si preparano a sostenere la squadra in questa sfida decisiva.

2026-01-30 14:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: L’avversario della Juventus ai playoff di Champions League sarà il Galatasaray. Questo è l’esito del sorteggio bianconero, che ha evitato il Brugge e affronterà invece e affronterà invece Osimhen e compagni. La squadra turca rievoca però brutti ricordi, come la sconfitta nel 2013. “ Ho pensato più a Osimhen che al 2013 – ha esordito Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport -. Questa è una buona occasione per cambiare l’ultimo ricordo. Il Galatasaray è una squadra forte, con grandi individualità (ecco tutte le informazioni da sapere). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “In realtà ho pensato a…”

Approfondimenti su Juventus Galatasaray

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Galatasaray

Argomenti discussi: McTominay sfida: La rivalità più grande, così battiamo Juve ed emergenza. Segno allo Stadium e...; Insigne ritorna a Pescara e 'chiama' Immobile: Verratti ciliegina sulla torta. Con Ciro...; Sinner, Così non puoi giocare: c'è un caso agli Australian Open, il giudice lo ferma in campo; Calcio: Milinkovic-Savic, portiere? in realta' sono nato per segnare.

Pagina 2 | Chiellini tra Galatasaray, mercato Juve e spie per i giochetti: In realtà ho pensato a...Squadra forte, sarà una partita equilibrata, le parole dell'ex difensore dopo il sorteggio di Champions League ... tuttosport.com

Come riporta Tuttosport, Celik sarebbe attratto dall'ipotesi Juventus. I bianconeri sarebbero già entrati in azione per il classe '97, sfruttando lo stallo con la Roma per il rinnovo. In realtà, i giallorossi avrebbero presentato all'ex Lilla un triennale da 2,8 milioni - facebook.com facebook

David come in un film, la Juve nella realtà Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Sassuolo-Juventus #Juventus #Sassuolo #David #Tuttosport x.com