La Juventus guarda al futuro e pensa già a come sfruttare il talento di Openda. Dopo la partita contro il Monaco, i giudizi sul suo rendimento sono divisi. La società bianconera valuta le prossime mosse, tra risparmio e rinascita, per pianificare il rafforzamento della squadra.

2026-01-29 18:47:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: A voi com’è sembrato Openda nella partita contro il Monaco? La domanda è lecita, perché i pareri sono discordanti. Per alcuni è stato il meno peggio di una prestazione generalmente opaca della Juve, per altri è stato fra i peggiori, evidenziando anche i grossi limiti che lo rendono poco efficace in termini realizzativi. Ma a fine stagione, che fine farà? Il destino di Openda è legato alla formula con la quale la Juventus lo ha acquistato dal Lipsia la scorsa estate. Prestito con obbligo di riscatto a una cifra vicina ai 43 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Futuro Openda, il piano Juve tra risparmio e rinascita: tutte le prospettive

Nella notte dello Stadium, Openda si è distinto come protagonista, grazie a una prestazione determinante e a un gol importante.

