Questa settimana l’artista indie TuttiFenomeni torna con il suo nuovo album, “Lunedì”. È un disco che sembra una seduta di psicanalisi, dice lui, e lo conferma anche il tono diretto delle sue parole. Ha deciso di non partecipare a Sanremo, per non snaturarsi, e si definisce un clown in cerca di vanagloria. In questo lavoro, come sempre, non mancano citazioni e spunti di riflessione, segno di una creatività che si mantiene fedele a sé stessa.

In effetti, nella copertina dell’album ha messo la sua faccia, per la prima volta. «Nel precedente l’avevo coperta e lo stesso nome d’arte, al plurale, è un modo per sottintendere un “noi”, più vago. Ho voluto evolvermi, cominciare a parlare di me. Questo disco è una prima seduta di psicanalisi, spero d’essere sempre più autobiografico. L’interlocutore, per certi versi, è stato Giorgio Poi, che ha prodotto queste canzoni dopo che le precedenti erano state lavorate da Niccolò Contessa (I Cani), che credo abbia avuto la nausea di me. Con Giorgio, che ho cercato io, ci siamo trovati più di quanto credessi: condividiamo le zone d’ombra». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - TuttiFenomeni: «Questo disco è una seduta di psicanalisi. Mi censuro di più, non vado a Sanremo per non snaturarmi. Noi cantanti siamo tutti clown in cerca di vanagloria»

