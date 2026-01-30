Turismo Warner Bros e VisitBritain invitano a scoprire lo Yorkshire di ‘Cime Tempestose’

Warner-Bros.-VisitBritain Arrivato nelle sale italiane il 12 febbraio, il film ‘Cime Tempestose’ di Emerald Fennell attira l’attenzione sullo Yorkshire. Warner Bros. e VisitBritain lo promuovono come parte di una campagna globale, invitando i visitatori a scoprire i luoghi reali che hanno ispirato Emily Brontë. Lo Yorkshire diventa così una meta da non perdere per chi ama il cinema e vuole immergersi nelle atmosfere del celebre romanzo.

