Turismo Warner Bros e VisitBritain invitano a scoprire lo Yorkshire di ‘Cime Tempestose’
Warner-Bros.-VisitBritain Arrivato nelle sale italiane il 12 febbraio, il film ‘Cime Tempestose’ di Emerald Fennell attira l’attenzione sullo Yorkshire. Warner Bros. e VisitBritain lo promuovono come parte di una campagna globale, invitando i visitatori a scoprire i luoghi reali che hanno ispirato Emily Brontë. Lo Yorkshire diventa così una meta da non perdere per chi ama il cinema e vuole immergersi nelle atmosfere del celebre romanzo.
(Adnkronos) – Con l’arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio, l’atteso film di Emerald Fennell, ‘Cime Tempestose’, diventa uno dei pilastri della campagna globale di VisitBritain 'Starring Great Britain', puntando i riflettori sullo Yorkshire e trasformando i luoghi reali che hanno ispirato Emily Brontë in una destinazione imperdibile per il pubblico cinematografico. Da Warner Bros..🔗 Leggi su Periodicodaily.com
