Turismo e industria devono convivere

Il territorio spezzino sta vivendo un momento di crescita grazie alla blue economy. Questa nuova strategia punta a far convivere turismo e industria, portando innovazione e migliorando la qualità della vita. Le imprese locali investono in progetti sostenibili, attirando visitatori e creando nuove opportunità di lavoro. La sfida è far sì che sviluppo economico e rispetto ambientale vadano avanti insieme.

IL TERRITORIO SPEZZINO sta vivendo un momento di crescita grazie alla blue economy, che rappresenta la via per l'innovazione, lo sviluppo e la qualità della vita. Per Salvatore Balestrino, coordinatore territoriale Uil Liguria, è fondamentale che la crescita sia condivisa e armoniosa, mettendo al centro il futuro dei lavoratori: contratti, sicurezza sul lavoro, legalità e formazione continua. "La crescita economica – sostiene – deve essere illuminata da quel riformismo che è il faro del nostro sindacato e che deve mettere al centro anche lo sviluppo di un'industria coraggiosa e all'altezza delle aspettative.

