Tumori Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel | nuova arma contro i linfomi

La Aifa ha deciso di estendere il rimborso per il farmaco Car-T liso-cel, una terapia innovativa contro alcuni tipi di linfoma. In Italia si registrano circa 15.500 nuovi casi ogni anno, e questa nuova arma si aggiunge alle opzioni di trattamento per combattere tumori del sistema linfatico. La decisione arriva in un momento in cui le neoplasie di questo tipo rappresentano una sfida sempre più grande per i medici e i pazienti.

Sono circa 15.500 nuovi i nuovi casi di linfoma registrati in Italia ogni anno. Si tratta di neoplasie del sistema linfatico che originano dai linfociti, cellule fondamentali del sistema immunitario, e che possono avere un decorso aggressivo. In alcuni casi la malattia non risponde alle terapie di prima linea o va incontro a una recidiva precoce. Per questi pazienti arriva una novità importante: l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato l’estensione della rimborsabilità della terapia Car-T liso-cel, già disponibile in Italia in terza linea, per il trattamento dei pazienti adulti con linfomi a grandi cellule B refrattari alla chemio-immunoterapia di prima linea o recidivati entro 12 mesi dal completamento del trattamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma contro i linfomi Approfondimenti su Linfomi Italia Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel nei linfomi, 63% pazienti vivo a 3 anni Aifa ha deciso di estendere il rimborso per il trattamento Car-T liso-cel nei casi di linfoma. Bigagli (Bms Italia): "Car-T liso-cel arma efficace contro linfomi" La Bms Italia annuncia che Car-T liso-cel si dimostra un’arma efficace contro i linfomi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma contro i linfomi Ultime notizie su Linfomi Italia Argomenti discussi: Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel nei linfomi, 63% pazienti vivo a 3 anni; Linfomi, la svolta nelle terapie Car-T: meno tossicità e cure rimborsate in Italia. Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel nei linfomi, 63% pazienti vivo a 3 anniVia libera per forme refrattarie alla chemio-immunoterapia di prima linea o recidivate entro 12 mesi dal suo completamento ... adnkronos.com Aumentano le possibilità di cura contro i linfomi, ok di Aifa alla rimborsabilità di una terapia Car-tAumentano le possibilità di trattamento per i pazienti colpiti da linfomi. ansa.it AIFA approva la rimborsabilità di odevixibat per i bambini con Sindrome di Alagille Dopo la recente approvazione di elafibranor per la colangite biliare, un ulteriore passo avanti importante per i bambini affetti da Sindrome di Alagille e per le loro famiglie. L’Ag - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.