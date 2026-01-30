Trump to impose tariffs on goods from nations nations giving oil to Cuba White House says

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara l’emergenza nazionale e prepara l’imposizione di tariffe su beni provenienti da quei Paesi che forniscono petrolio a Cuba. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e fa parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti per esercitare pressione su determinate nazioni. La Casa Bianca ha spiegato che le tariffe mirano a limitare il sostegno internazionale a Cuba, anche se ancora non sono state definite le tempistiche precise. La misura ha già suscitato reazioni contrastanti tra i paesi coinvolti e gli osservatori politici.

