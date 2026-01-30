Trump to impose tariffs on goods from nations nations giving oil to Cuba White House says
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara l’emergenza nazionale e prepara l’imposizione di tariffe su beni provenienti da quei Paesi che forniscono petrolio a Cuba. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e fa parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti per esercitare pressione su determinate nazioni. La Casa Bianca ha spiegato che le tariffe mirano a limitare il sostegno internazionale a Cuba, anche se ancora non sono state definite le tempistiche precise. La misura ha già suscitato reazioni contrastanti tra i paesi coinvolti e gli osservatori politici.
Trump to impose tariffs on goods from nations giving oil to Cuba, White House saysU.S. President Donald Trump on Thursday signed an executive order declaring a national emergency and establishing a process to impose tariffs on goods from countries that sell or otherwise provide oil ... reuters.com
Trump to Impose Tariffs on Goods From Nations Nations Giving Oil to Cuba, White House SaysTrump to Impose Tariffs on Goods From Nations Nations Giving Oil to Cuba, White House Says WASHINGTON, ?Jan 29 (Reuters) - U.S. ?President Donald Trump ?on Thursday signed an ?executive order ... usnews.com
