Trump spiazza i giovani e non solo | Voglio far salire i prezzi delle case non farli scendere – Il video
Trump sorprende ancora. Questa volta si rivolge ai giovani, ma il suo messaggio riguarda tutti: vuole far salire i prezzi delle case, non farli scendere. In un video, il candidato repubblicano spiega di voler rendere le abitazioni più costose, sfidando le politiche che invece puntano a rendere le case più accessibili a tutti. La sua proposta ha già fatto discutere, anche tra chi non lo supporta, perché va contro le idee tradizionali sul mercato immobiliare.
C’è una nuova parola che da qualche tempo ha scalato le gerarchie della politica americana: affordability, traducibile in italiano con «accessibilità». È il termine su cui ha più insistito la campagna elettorale di Zohran Mamdani, il giovane socialista divenuto sindaco di New York, e che da allora molti altri politici, compresi i Repubblicani, stanno copiando. Tra questi, tuttavia, non c’è Donald Trump, che sulla questione sembra vederla in modo decisamente diverso, specialmente se si parla di case. Trump: «Abbassiamo i tassi di interesse». Lo dimostra un ragionamento fatto dal presidente americano durante un vertice di gabinetto a cui erano presenti anche i media.🔗 Leggi su Open.online
