Trump sceglie Warsh per guidare la Fed | nuovo corso monetario all’orizzonte

Donald Trump ha ufficializzato la nomina di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve il 30 gennaio 2026. La scelta ha sorpreso molti, perché Warsh ha idee diverse rispetto a chi ha guidato la banca centrale negli ultimi anni. Ora gli analisti osservano con attenzione quali saranno le prossime mosse della Fed, che potrebbe adottare un nuovo corso monetario. La nomina di Warsh apre uno scenario inedito per la politica economica degli Stati Uniti.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, ufficializzando la nomina il 30 gennaio 2026. La decisione, annunciata dopo ore di attesa e anticipata ieri dallo stesso presidente, segna un cambio di rotta significativo per la politica monetaria statunitense. Warsh, 55 anni, originario di Albany, nello Stato di New York, subentrerà a Jerome Powell alla guida della banca centrale a partire dal mese di maggio, quando scade il mandato in corso. La scelta è stata resa nota in un comunicato dalla Casa Bianca, senza precedenti dichiarazioni ufficiali da parte di Warsh, che fino a poche ore prima non aveva commentato le voci di palazzo.

