Trump non licenzia più nessuno | che fine ha fatto Mr Apprentice?

Donald Trump ha smesso di licenziare. Il suo famoso «You’re fired!» non si sente più, né in tv né nelle sue recenti mosse politiche. L’ex presidente sembra aver lasciato da parte il personaggio duro del reality show, e ora si concentra su altre questioni. La domanda è: cosa sta facendo oggi, senza il suo inseparabile modo di fare?

Il Donald Trump di The Apprentice sembra scomparso. Il celebre «You're fired!», «sei licenziato», marchio distintivo del reality trasmesso dalla NBC, ma anche del suo primo mandato alla Casa Bianca, pare non trovare posto in questa amministrazione. I fatti di Minneapolis hanno segnato profondamente la presidenza. Al netto della sicumera ostentata da The Donald, le morti di Renee Good e Alex Pretti lo hanno costretto a correre ai ripari. E così, in poco meno di 24 ore, è stata scavalcata la segretaria per l'Homeland Security, Kristi Noem, che gestiva il dossier ed è stato rispedito in California il capo dell'operazione Metro Surge a Minneapolis, Greg Bovino.

