Trump | Navi Usa verso l’Iran sarebbe fantastico se non dovessimo usarle

Trump annuncia che gli Stati Uniti hanno molte navi grandi e potenti pronte a salpare verso l’Iran. Il presidente ha detto che sarebbe fantastico se non fosse necessario usarle, lasciando intendere che la presenza militare americana nella zona è ancora elevata, ma spera di evitare un intervento diretto.

“Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l’Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i cronisti. “All’Iran – ha aggiunto il presidente Usa – ho detto due cose: stop al nucleare e basta uccidere manifestanti” Iran, NYT: “Trump valuta il cambio di regime stile Venezuela”. Il tycoon: “Navi Usa verso Teheran, spero di non doverle usare” Da Trump nuove minacce a Cuba e Messico: “Sanzioni a chi vende petrolio a L’Havana”. La reazione: “Atto brutale di aggressione” Iran, Kallas: “Pasdaran inseriti nelle lista delle organizzazione terroristiche dell’Ue”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Navi Usa verso l’Iran, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle” Approfondimenti su Trump Navi Iran, Trump: "Abbiamo molte grandi navi, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti dispongono di molte navi grandi e potenti pronte a salpare verso l’Iran. Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele» La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste Ultime notizie su Trump Navi Argomenti discussi: Iran, Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso quella direzione; Iran: Trump invia una imponente flotta USA verso il Medio Oriente; Trump annuncia lo spostamento di una flotta navale Usa verso l’Iran; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare. Trump invia un'imponente armada verso l'Iran: il presidente USA aumenta le pressioni su TeheranIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato la portaerei USS Abraham Lincoln nel Medio Oriente. Trump ha mantenuto aperta la possibilità di un’azione militare, pur ribadendo la ... tag24.it Trump stringe l’Iran: ultimatum sul nucleare e maxi-schieramento militare Usa in Medio OrienteTra minacce di un intervento più duro, nuove possibili sanzioni Ue e risposte di sfida da Teheran, cresce il rischio di escalation regionale con potenziali effetti su sicurezza, petrolio e mercati fin ... milanofinanza.it 10 navi Usa in Medio Oriente Le richieste a Teheran su uranio e missili Trump ignora i manifestanti massacrati Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com Cresce la tensione #Usa-#Iran: navi americane nella regione, minacce reciproche e pressioni diplomatiche per evitare un conflitto - facebook.com facebook

