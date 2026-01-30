Donald Trump ha presentato una causa al fisco americano, chiedendo 10 miliardi di dollari di risarcimento. L’ex presidente si difende da una fuga di notizie sul suo reddito e coinvolge anche i suoi due figli. La battaglia legale si apre in un momento già teso tra lui e le autorità fiscali.

Una nuova battaglia in tribunale attende Donald Trump, ma stavolta per sua iniziativa. Il presidente americano ha fatto causa al fisco, assieme ai suoi due figli, chiedendo 10 miliardi di dollari di danni. Il motivo? L’international revenue service, che si occupa della riscossione delle tasse, non avrebbe ostacolato le fughe di notizie sui redditi di The Donald nel corso del primo mandato. Trump si era rifiutato di pubblicare le informazioni, così come avevano fatto i suoi predecessori, per una scelta personale. In sostanza, la causa nasce per dimostrare che la sua stessa amministrazione, in fin dei conti, non ha protetto la sua privacy e consentendo proprio a un dipendente di un agenzia statale di violare la riservatezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump fa causa al fisco per 10 miliardi: chiede il risarcimento per una fuga di notizie sul suo reddito

