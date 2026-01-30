Trump all’attacco del fisco Usa chiesti 10 miliardi | cos' è successo

Donald Trump ha lanciato una dura battaglia legale contro l’Internal Revenue Service e il Dipartimento del Tesoro. Ha chiesto di recuperare 10 miliardi di dollari, accusando le istituzioni di aver agito in modo scorretto nei suoi confronti. La vicenda rischia di aprire un nuovo capitolo di tensione tra l’ex presidente e le autorità fiscali americane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avviato una battaglia legale senza precedenti contro due delle più importanti istituzioni federali della sua stessa amministrazione: l’ Internal Revenue Service (IRS) e il Dipartimento del Tesoro. In una denuncia presentata presso il tribunale federale di Miami, Trump, insieme ai figli Donald Jr. ed Eric e alla Trump Organization, chiede almeno 10 miliardi di dollari di risarcimento per ciò che definisce una fuga di informazioni illegale riguardo alle sue dichiarazioni dei redditi. Secondo il ricorso, i due organismi non avrebbero adottato le misure di sicurezza necessarie per proteggere dati sensibili, consentendo a un ex consulente dell’IRS di divulgare alle testate giornalistiche informazioni fiscali di Trump e di altri contribuenti molto ricchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Donald Trump ha intentato una causa contro l’agenzia fiscale statunitense, chiedendo dieci miliardi di dollari di danni.

Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.

