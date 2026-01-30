Truffa del falso nipote coppia arrestata a Gaeta | bottino da 17mila euro

La polizia di Gaeta ha arrestato una coppia sospettata di aver messo in atto la truffa del falso nipote. I due avevano raggirato un’anziana, riuscendo a sottrarre circa 17 mila euro. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno bloccato i sospettati mentre cercavano di fuggire. La donna e l’uomo sono stati portati in questura e ora dovranno rispondere di truffa e inganno.

Gaeta, 30 gennaio 2026 – Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato nel contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e, più in generale, dei reati predatori che colpiscono le fasce più fragili della popolazione. Un fenomeno particolarmente insidioso, caratterizzato da una spiccata mobilità degli autori su tutto il territorio nazionale, che rende fondamentale un attento e costante controllo del territorio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Gaeta due persone ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana donna. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio, quando gli agenti del Commissariato hanno notato un’auto con a bordo una coppia che ha tentato di eludere il controllo con una manovra sospetta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Torino, dopo tre mesi di indagini, è stato arrestato un uomo di 37 anni coinvolto in una truffa ai danni di una coppia di anziani, durante la quale si era spacciato prima da carabiniere e poi da perito, sottraendo loro circa 70.

