trovate microplastiche anche nei pesci delle acque incontaminate del pacifico

Le microplastiche sono state trovate anche nei pesci delle acque del Pacifico. Uno studio dell’Università del Pacifico del Sud ha scoperto che le comunità di quelle zone mangiano pesce contaminato, anche in aree considerate incontaminate. Questo mostra come la plastica abbia ormai raggiunto anche i luoghi più sperduti e apparentemente più sicuri del pianeta.

Altro che atolli incontaminati e acque cristalline. Un nuovo studio dell’ Università del Pacifico del Sud rivela che l’invulnerabilità dei mari del Sud è un mito: nei piatti delle comunità del Pacifico, la plastica è diventata un ospite fisso. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista PLOS One, circa un pesce su tre catturato nelle acque costiere delle isole del Pacifico ha ingerito microplastiche. In alcune zone, come le isole Fiji, la percentuale di pesci contaminati schizza al 75% contro una media globale che si attesta intorno al 49%. Le microplastiche sono ormai riconosciute come una minaccia ambientale globale, che colpisce gli ecosistemi marini e solleva preoccupazioni per la salute umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

