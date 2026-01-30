Troppa nebbia | il volo proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è dirottato a Pescara

Un volo della compagnia Wizzair proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato dirottato a Pescara. La nebbia fitta e le cattive condizioni meteo hanno costretto gli aerei a cambiare rotta all’ultimo momento. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti in aeroporto in attesa di ulteriori aggiornamenti.

I passeggeri hanno poi raggiunto il capoluogo di Regione delle Marche con un bus offerto dalla compagnia aerea, come vuole la prassi PESCARA – Un volo della Wizzair proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato dirottato a Pescara a causa della scarsa visibilità e delle condizioni meteo avverse. Accertata l'impossibilità di atterrare All’Aeroporto delle Marche, l'aereo è giunto allo scalo abruzzese attorno alle 13,30. Come da prassi, per i passeggeri, una volta atterrati, la compagnia aerea ha disposto il trasferimento ad Ancona in autobus. Conerobus, revocato lo sciopero di 24 ore.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

